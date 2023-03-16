Российские следователи привлекли к ответственности 16 украинских военных

В ЛНР следователи заочно арестовали 16 военнослужащих ВСУ по делу об обстреле гражданских

В ЛНР в рамках расследования дела о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте российские следователи привлекли к уголовной ответственности 16 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 16 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2016-го по декабрь 2022 года украинские военнослужащие произвели свыше трех тысяч артиллерийских обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры, что стоило жизни 800 гражданским, среди которых были малолетние дети. 16 обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В населенных пунктах Северодонецк, Стаханов, Брянка, Вороново и Метелкино проводятся работы по установлению мест захоронений и извлечению останков, по которым назначаются медико-криминалистические экспертизы с целью установления личностей погибших, а также характера повреждений.

4 февраля пленный украинский военный Владислав Кулык признался в расстреле восьми мирных жителей в Мариуполе в марте 2022 года.