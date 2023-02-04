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04:58, 4 февраля 2023Бывший СССР

Пленный украинский морпех рассказал о расстреле мирных жителей в Мариуполе

Пленный украинский морпех рассказал о расстреле восьми мирных жителей в Мариуполе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пленный украинский военный Владислав Кулык признался в расстреле восьми мирных жителей в Мариуполе в марте 2022 года. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он объяснил, что действовал по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского из 56-й бригады морской пехоты. Тот скомандовал открыть огонь по группе из семи мужчин и одной женщины, идущих по центральной дороге. На прямой вопрос «Вы их расстреляли?» Кулык ответил утвердительно.

Пренный также рассказал, что позднее он спросил у командира, зачем нужно было стрелять. Тот ответил, что ему «дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики».

В декабре сообщалось, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавший в расстреле российских военнопленных в Макеевке Луганской народной республики (ЛНР), попал в больницу с посттравматическим расстройством.

Ранее СКР сообщил о завершении расследования 80 уголовных дел о преступлениях, совершенных украинскими военными в Донбассе. Материалы 10 из них переданы в правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР), 70 — в ДНР. К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Марина Совина
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