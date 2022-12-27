Участник расстрела пленных бойцов ВС РФ получил посттравматическое расстройство

Участник расстрела пленных россиян в Макеевке получил посттравматическое расстройство

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавший в расстреле российских военнопленных в Макеевке Луганской народной республики (ЛНР), попал в больницу с посттравматическим расстройством. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».

Уточняется, что речь идет о Никите Мальцеве из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Источники получили его медицинскую карту из лечебного учреждения в Славянске.

В ноябре в сети были опубликованы видео расстрела военных России бойцами ВСУ. В одном ролике показываются тела убитых, а в другом один из солдат, вероятно, со стороны российских Вооруженных сил РФ, отказался сдаваться и открыл огонь.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала расследовать эти видеозаписи. ММПЧУ сообщила, что осведомлена о существовании этого видео и уже занимается его изучением.