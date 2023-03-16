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15:03, 16 марта 2023Силовые структуры

Росгвардейцы разминировали дорогу в пригороде Мариуполя

Росгвардейцы обнаружили неразорвавшиеся мины, снаряды и СВУ в пригороде Мариуполя

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы разминировали дорогу в пригороде Мариуполя. Об этом в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, саперы Росгвардии во время обследования придорожной территории заметили неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды и самодельное взрывное устройство (СВУ). Сотрудники понимали, что устройство может взорваться в любой момент и привести в действие остальные находки.

Тогда росгвардейцы оцепили территорию и уничтожили СВУ с боеприпасами.

Росгвардейцы ранее обнаружили схрон с СВУ в недостроенном доме и предотвратили диверсию в Луганской народной республике.

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Екатерина Власова
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