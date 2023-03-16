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10:12, 16 марта 2023Наука и техника

Обнаружены доказательства производства сыра в каменном веке

Royal Society Open Science: люди эпохи неолита производили сыр из молока коров, овец и коз

Фото: University of York

Ученые Университета Йорка в Великобритании обнаружили доказательства производства сыра с использованием молока нескольких животных на территории современной Польши в эпоху каменного века. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Исследователи изучили практику обработки молочных продуктов в позднем неолите с помощью липидного и протеомного анализа. Им удалось выявить в керамических сосудах органические остатки с высоким содержанием творога, указывающие на производство сыра, при котором использовалось несколько видов молочных продуктов.

В неолитической Европе непереносимость лактозы была распространенной вплоть до позднего бронзового века, когда появилась генетическая мутация, позволившая взрослым людям вырабатывать лактазу — фермент, расщепляющий лактозу в организме.

Несмотря на часто встречаемую непереносимость лактозы в этот период, есть археологические свидетельства того, что молочные продукты потреблялись в неолит, например, кости животных со следами убоя, характерными для молочных стад, молочные липиды в керамических сосудах и молочные белки в древнем зубном камне или зубном налете.

Результаты исследования указывают на то, что ранние фермеры уменьшали содержание лактозы в молоке коров, овец или коз, превращая его в такие молочные продукты, как сыр или йогурт.

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Александр Еникеев
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