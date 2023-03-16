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04:45, 16 марта 2023Россия

Мишустин одобрил возвращение к традициям отечественного высшего образования

Премьер Мишустин поддержал возвращение к традициям отечественного высшего образования

Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в среду, 15 марта, заявил, что возвращение к традициям отечественного высшего образования позволит молодежи получать хорошее образование и быть востребованными. Его словам приводит ТАСС.

«Действительно, это [отказ от Болонской системы] случилось, мы это поддерживаем», — одобрил Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что среди членов КПРФ есть много тех, кто занимается наукой и преподаванием в вузах. По его словам, инженерные школы дали бы возможности ребятам «получить классное профессиональное образование» и быть востребованными на рынке труда в своей и дружеских странах.

Президент России Владимир Путин во время прошедшего 21 февраля послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах. Глава государства выразил уверенность, что в российском образовании назрела необходимость существенных изменений с учетом новых требований во всех сферах жизни.

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Юлия Мискевич
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