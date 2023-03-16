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15:58, 16 марта 2023Россия

Синоптик спрогнозировал возвращение зимних морозов в Москву

Синоптик Тишковец спрогнозировал приход в Московский регион морозов до минус 13

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Московский регион в ближайшее время придут морозы до минус 13 в ночное время. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«В выходные в Москве ночами будет минус 5 — минус 10, местами по области — до минус 13. Таким образом, в Москве ударят декабрьские морозы, а по области — январские», — сказал синоптик.

Он предупредил о гололедице на дорогах толщиной в пять-семь миллиметров. В дневное время столбики термометров поднимутся до нуля — плюс пяти градусов, сказал Тишковец, подчеркнув, что в выходные прогнозируется высокое атмосферное давление.

По мнению метеоролога, говорить о стабильной весне рано. Он заявил, что в перспективе волны тепла в столице будут сменять волны холода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Московский регион весенняя погода придет не раньше середины апреля. По его словам, снег будет сходить еще очень долго и полностью растает только к первой декаде второго месяца весны.

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Анастасия Шейкина
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