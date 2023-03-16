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14:00, 16 марта 2023Экономика

Названы сроки выпуска новых моделей «Москвича»

Гендиректор КамАЗа Когогин сообщил о выпуске двух новых моделей «Москвича» в 2023 году

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К концу 2023 года планируется выпустить две новые модели «Москвича». Такие сроки в беседе с ТАСС назвал генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На соответствующий вопрос Когогин ответил: «В конце года. Второе полугодие — четвертый квартал, еще две модели». Он сообщил, что речь идет о SUV («городской» внедорожник — прим. «Ленты.ру») и седане.

Производство автомобилей под брендом «Москвич» возобновилось на бывшем предприятии «Рено Россия», которое было выкуплено правительством Москвы в 2022 году за символический один рубль. В настоящее время на предприятии проводят крупноузловую сборку китайских автомобилей. КамАЗ является технологическим партнером проекта.

Первая модель — кроссовер — получила название «Москвич 3». Актуальные цены на авто стартуют от 1,97 миллиона рублей за бензиновую версию с механической коробкой, от 2,035 миллиона рублей — с вариатором. Существенно дороже покупателю обойдется электрическая модель — от 3,5 миллиона рублей.

О старте продаж этих автомобилей мэр Москвы Сергей Собянин объявил 3 марта. Градоначальник заявил, что в 2023 году планируется выпустить 40 тысяч автомобилей с бензиновым двигателем и 10 тысяч — с электродвигателем, а в 2024 году предприятие увеличит объемы выпуска вдвое.

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Влада Горячева
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