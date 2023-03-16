В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море беспилотника США

ForPost: специалисты Минобороны обнаружили упавший в Черное море БПЛА США MQ-9 Reaper

Специалисты российского военного ведомства обнаружили упавший в Черное море американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper еще в день происшествия 14 марта. Об этом севастопольскому изданию ForPost сообщил источник, близкий к Минобороны России и знакомый с деталями операции.

Он уточнил, что беспилотник нашли в 60 километрах от Севастополя при помощи подводного робота, на глубине около 850–900 метров, неподалеку от глубоководной ветки газопровода «Южный поток».

По словам собеседника портала, в настоящее время в месте падения аппарата дежурит российский военный корабль, ближайший периметр зоны инцидента охраняется. Эксперты принимают решение о дальнейших действиях по подъему MQ-9 Reaper с морского дна.

«Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок», — пояснил источник и добавил, что указанные средства есть в распоряжении армии и флота.

Он также рассказал, что российское Минобороны интересует внутренняя электронная «начинка» беспилотника и его двигатель. При этом в ведомстве не исключают, что Вашингтон постарается уничтожить аппарат, задействуя собственные средства для его поднятия на поверхность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что российские военные могут заняться вопросом поднятия MQ-9 Reaper со дна Черного моря при условии, если посчитают это необходимым для обеспечения безопасности. Он также отметил, что планы военных ему на данный момент неизвестны.

Американский БПЛА упал в Черное море к западу от Крыма 14 марта. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что отечественные истребители, поднятые на перехват, не вступали в контакт с дроном: по данным ведомства, беспилотник начал резко маневрировать, после чего потерял управление и рухнул.