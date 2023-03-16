Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 16 марта 2023Россия

В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море беспилотника США

ForPost: специалисты Минобороны обнаружили упавший в Черное море БПЛА США MQ-9 Reaper

Фото: Imago Stock&people / Globallookpress.com

Специалисты российского военного ведомства обнаружили упавший в Черное море американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper еще в день происшествия 14 марта. Об этом севастопольскому изданию ForPost сообщил источник, близкий к Минобороны России и знакомый с деталями операции.

Он уточнил, что беспилотник нашли в 60 километрах от Севастополя при помощи подводного робота, на глубине около 850–900 метров, неподалеку от глубоководной ветки газопровода «Южный поток».

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

По словам собеседника портала, в настоящее время в месте падения аппарата дежурит российский военный корабль, ближайший периметр зоны инцидента охраняется. Эксперты принимают решение о дальнейших действиях по подъему MQ-9 Reaper с морского дна.

«Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок», — пояснил источник и добавил, что указанные средства есть в распоряжении армии и флота.

Он также рассказал, что российское Минобороны интересует внутренняя электронная «начинка» беспилотника и его двигатель. При этом в ведомстве не исключают, что Вашингтон постарается уничтожить аппарат, задействуя собственные средства для его поднятия на поверхность.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что российские военные могут заняться вопросом поднятия MQ-9 Reaper со дна Черного моря при условии, если посчитают это необходимым для обеспечения безопасности. Он также отметил, что планы военных ему на данный момент неизвестны.

Американский БПЛА упал в Черное море к западу от Крыма 14 марта. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что отечественные истребители, поднятые на перехват, не вступали в контакт с дроном: по данным ведомства, беспилотник начал резко маневрировать, после чего потерял управление и рухнул.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море беспилотника США
Сотни пассажиров застряли в азиатском аэропорту из-за компьютерного сбоя
В России украинского военного посадили на 20 лет за убийство людей из огнемета
Врач назвал неожиданный продукт для профилактики дефицита железа
Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра
Концерн Rheinmetall заявил о рекордной выручке из-за конфликта на Украине
Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента
Израиль объяснил ограничения в помощи Украине договоренностью с Россией по Сирии
Посылку с двумя килограммами мефедрона нашли в постамате на Сахалине
ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре со шведским клубом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.