Российские силы прибыли на место падения американского беспилотника MQ-9

Independent: российские силы прибыли на место падения беспилотника США MQ-9 в Черном море

Российские силы прибыли на место падения американского разведывательного беспилотника MQ-9 в Черном море, его пытаются поднять со дна, пишет The Independent со ссылкой на официальные источники.

При этом неясно, удалось ли России извлечь какие-либо остатки беспилотника.

Представитель Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби ранее говорил, что США «сделали невозможным» получение Москвой каких-либо материалов со сбитого беспилотника. Однако он отказался подтвердить, были ли россияне на месте крушения.

Как утверждают в США, причиной стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны России, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного с начала военной операции на Украине. Затем «в результате резкого маневрирования» он «перешел в неуправляемый полет» и упал в море.