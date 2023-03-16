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13:48, 16 марта 2023Силовые структуры

Волонтеры пожаловались на изъятие микроавтобусов полицией Херсонской области

МВД начало проверку жалоб волонтеров на изъятие полицией Херсонской области автотранспорта

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Херсонской области МВД начало проверку после жалоб волонтеров на незаконное изъятие автотранспорта местной полицией. Об этом в четверг, 16 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, главное управление собственной безопасности организовало всестороннюю проверку после сообщений в интернете о том, что полицейские изъяли три микроавтобуса, которые использовались для перевозки гуманитарных грузов. В МВД попросили воздержаться от эмоциональных заявлений и поспешных выводов до окончания проверки, пообещав рассказать о ее результатах.

«Ход проверки находится на контроле руководства главка», — сообщила Ирина Волк.

5 декабря президент России Владимир Путин заявил, что добровольно отправившиеся в зону СВО волонтеры достойны высоких наград.

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Владимир Седов
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