Волонтеры пожаловались на изъятие микроавтобусов полицией Херсонской области

МВД начало проверку жалоб волонтеров на изъятие полицией Херсонской области автотранспорта

В Херсонской области МВД начало проверку после жалоб волонтеров на незаконное изъятие автотранспорта местной полицией. Об этом в четверг, 16 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, главное управление собственной безопасности организовало всестороннюю проверку после сообщений в интернете о том, что полицейские изъяли три микроавтобуса, которые использовались для перевозки гуманитарных грузов. В МВД попросили воздержаться от эмоциональных заявлений и поспешных выводов до окончания проверки, пообещав рассказать о ее результатах.

«Ход проверки находится на контроле руководства главка», — сообщила Ирина Волк.

5 декабря президент России Владимир Путин заявил, что добровольно отправившиеся в зону СВО волонтеры достойны высоких наград.