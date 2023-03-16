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14:25, 16 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях

Российские войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска уничтожили до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данных направлениях велись силами группировки войск «Восток». Подразделения противника располагались в районах населенных пунктов Угледар Павловка в Донецкой народной республике (ДНР), а также около Новоданиловки и Щербаков в Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США», — добавили в оборонном ведомстве.

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Накануне российские военнослужащие уничтожили свыше 235 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. В Минобороны заявили, что боевые действия проводились силами подразделений группировки войск «Центр».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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