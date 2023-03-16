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13:39, 16 марта 2023Бывший СССР

Пленный азовец рассказал о подготовке Киева к наступлению на ДНР

Пленный боец «Азова» заявил, что Киев готовился к наступлению на ДНР еще до 2022 года

Фото: Libkos / AP

Пленный боец «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Артем Ступницкий рассказал, что Киев еще до 2022 года готовился к наступлению на Донецкую народную республику (ДНР), проводя штабные игры с соответствующим сценарием. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам азовца, военных готовили к наступлению на ДНР в форме командно-штабных учений, в рамках которых «прорабатывались разные игровые действия: от противодесантной обороны до проведения наступательных действий».

Наступление предполагалось как вдоль Азовского моря по направлению к Новоазовску, находившемуся под контролем ДНР, так и в сторону Донецка. В случае успеха украинские военные рассматривали варианты захода на территорию Ростовской области. «Лично моя мысль — конечно, могло быть. В рамках планирования», — признался военнопленный.

Ранее Ступницкий заявил, что убил ножом сослуживца, подозреваемого в корректировке огня.

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Алевтина Запольская
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