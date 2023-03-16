Кремль отреагировал на планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Песков заявил, что в Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО

В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для этих стран. Кроме того, Песков добавил, что Швеция и Финляндия в свою очередь никогда не были настроены против России. «Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них. Поэтому мы можем только сожалеть в этой связи», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО, страны должны быть приняты в блок.

«Настало время для всех союзников завершить процесс ратификации и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Североатлантического альянса в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе», — высказался он.