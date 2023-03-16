Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 16 марта 2023Мир

Кремль отреагировал на планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Песков заявил, что в Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для этих стран. Кроме того, Песков добавил, что Швеция и Финляндия в свою очередь никогда не были настроены против России. «Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них. Поэтому мы можем только сожалеть в этой связи», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО, страны должны быть приняты в блок.

«Настало время для всех союзников завершить процесс ратификации и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Североатлантического альянса в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе», — высказался он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал идею поднять беспилотник США со дна Черного моря
Wildberries начал возвращать сотрудникам списанные из-за штрафов деньги
Популярная телеведущая сообщила о новой схеме мошенничества от ее имени
У нового варианта коронавируса обнаружили высокую заразность
Глава Минстроя назвал Сирию надежным партнером
Сестра Бондарчука назвала причины отказа от сотрудничества с режиссером
Мошенники обманули городских чиновников на миллионы рублей в Москве
США предупредили о риске дефолта по государственному долгу
Песков прокомментировал информацию о сближении России и Молдавии
Россия прекратила рассчитываться с Арменией в долларах и евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.