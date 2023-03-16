Российские госкомпании стали возвращать сотрудников в офисы

«Ъ»: госкомпании и промышленники стали возвращать сотрудников в московские офисы

Госкомпании и промышленники стали возвращать сотрудников в московские офисы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков и участников рынков недвижимости.

Девелоперская компания Asterus прогнозирует, что в первом квартале 2023 года в Москве объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости составит 200 тысяч квадратных метров против 348 тысяч квадратных метров годом ранее. Хотя показатель и снизился, аналитики оценивают такой результат позитивно: сделки сформированы исключительно новым спросом.

Если в прошлом году 72 процента общего объема сделок обеспечили переносы с 2022 года, то сейчас речь идет лишь о новых сделках. Как рассказали в девелопере Stone Hedge, с начала года в Москве сделок с офисами класса А (в новых деловых центрах) заключили на 35 процентов больше, чем в прошлом году.

Гендиректор Remain Дмитрий Клапша тоже отмечает рост деловой активности на столичном офисном рынке. По его словам, площади покупают и арендуют фирмы, которые ранее занимали выжидательную позицию. Замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елена Медушевская отметила, что самый большой интерес проявляют госкомпании, ведомства, IT и промышленный сектор.

Тем не менее партнер NF Group Мария Зимина ждет увеличения пустующих площадей относительно конца 2022 года. Дело в том, что Россию продолжают покидать иностранные компании, объясняет руководитель управления аналитики Asterus Денис Бобков. К концу года в сегменте офисов класса А доля пустующих площадей может составить 20 процентов, хотя в прежние годы не превышала 10-12 процентов, считает эксперт. Спрос отечественных компаний не сможет полностью компенсировать массовый уход зарубежных.

В марте «Яндекс» сообщил, что переводит своих сотрудников на гибридный режим работы — теперь от них требуется присутствие в офисе два-три дня в неделю. При этом работники могут выбрать любой офис компании, в том числе зарубежный — в Казахстане, Армении, Сербии или Турции. Как писал The Bell (включен Минюстом РФ в список иноагентов), IT-гигант попросил сотрудников вернуться в офисы еще в начале декабря, причем некоторых — именно в российские офисы. По словам источников издания, в компании сочли, что эффективность работы на удаленке из-за рубежа падает.

