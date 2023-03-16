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08:30, 16 марта 2023Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали об исполнившихся и разочаровавших их секс-фантазиях

На Reddit назвали укус в член и секс с тортом среди разочаровавших секс-экспериментов

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit назвали исполнившиеся секс-фантазии, которые разочаровали их. Мужчины и женщины рассказали о своем опыте в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Многие комментаторы рассказывают об экспериментах, напрямую угрожающих мужскому здоровью: в них упоминаются укус в член и секс с тортом, грозящий инфекцией.

Отругать член парня и укусить его за пенис. Не смотрите на меня так. Он сам этого хотел

TransportationTime84пользовательница Reddit

Заставила однажды мужа трахнуть торт. Оказывается, это не так эротично, как я думала

Shigeko_Kageyamaпользовательница Reddit

Засунул небольшой предмет в пенис. Было просто больно

Dolan6742пользователь Reddit
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Многих разочаровали интимные опыты, в которых участвовало более двух человек. Оргии, отметили на Reddit, плохо пахнут, а секс втроем переоценен.

Секс втроем — в теории, это весело, а на практике приходится делать двойную работу

Keeep_ur_secretsпользователь Reddit

В комментариях также напомнили, что секс в душе и под водой выглядит романтично только в кино, поскольку в реальности вода смывает естественную смазку.

Секс под водой. Вопреки расхожему мнению, вода — совсем не лубрикант

SomugaienParfuпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали фетиши своих настоящих и бывших партнеров, которые они считают самыми странными. В нескольких комментариях упомянули любовь к профессиональной униформе и схожей с ней одежде.

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Александра Лисица
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Мужчины и женщины рассказали об исполнившихся и разочаровавших их секс-фантазиях
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