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01:47, 16 марта 2023Интернет и СМИ

Почтовый клиент Outlook взломали

CNN: корпорация Microsoft заявила о взломе своего почтового клиента Outlook

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency

Корпорация Microsoft заявила о взломе своего почтового клиента Outlook. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет компании.

По информации телеканала, в период с апреля по декабрь 2022 года хакеры использовали неизвестную уязвимость в программном обеспечении сервиса Outlook. Кибератакам подверглись менее 15 организаций, следует из отчета.

В Microsoft отметили, что атаку совершила хакерская группа APT28 (Fancy Bear/ Strontium), которую в США связывают с «российской военной разведкой».

Ранее хакеры взломали центры обработки данных в Азии и похитили логины и пароли пользователей крупнейших IT-компаний. Речь идет о клиентах Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba, Huawei, Goldman Sachs, Walmart и нескольких других крупных корпораций.

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Юлия Мискевич
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