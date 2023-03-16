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07:03, 16 марта 2023Мир

В США сообщили о «гражданской войне» между республиканцами из-за Украины

WP: в республиканской партии США началась «гражданская война» из-за помощи Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Между представителями республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий в вопросе продолжающейся военной помощи Киеву. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание обратило внимание на высказывание кандидата в губернаторы от Аризоны Кэри Лейк, которым она раскритиковала «многомиллиардную» помощь Украине в ущерб интересам американских граждан.

По ее словам, заработанные американцами деньги отправляются за границу, «чтобы начать третью мировую войну», и это не является выбором народа.

Слова Лайк нашли поддержку в лице многих членов партии, отмечает WP. При этом ряд республиканцев в конгрессе назвали ее заявление маргинальным и выступили за продолжение помощи Киеву.

Ранее репортер Брэдли Девлин заявил, что помощь США, объем которой уже превысил показатель в 32 миллиарда долларов, существенно истощает ресурсы Вашингтона. Он добавил, что достижение целей Вооруженных сил США в производстве оружия и боеприпасов является трудной задачей.

Марина Совина
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