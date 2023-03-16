В США оценили потери Украины

Politico: американские чиновники заявляют, что Украине потеряла более 100 тысяч военных

По оценкам США, Украина за год военных действий потеряла более 100 тысяч военных, в том числе опытных солдат. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает издание, большая часть потерь приходится на Артемовск (украинское название — Бахмут), где в настоящее время ведутся активные бои.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские военные контролируют примерно половину Артемовска. Достаточно серьезные бои, по его словам, сейчас происходят в промзоне города.