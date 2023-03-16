Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 16 марта 2023Бывший СССР

Российские военные заставили десантников 25-й бригады ВСУ покинуть позиции

РВ: десантники 25-й бригады ВСУ бежали с позиций после атаки «Отважных», бросив раненых

Российские военные из группировки «Отважные» заставили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть позиции на краснолиманском направлении, сообщает «Русская весна» (РВ).

Уточняется, что штурмовые подразделения российской группировки «Центр» ударили по опорным пунктам двух батальонов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады противника.

Согласно опубликованной видеозаписи, на которой слышны переговоры украинских военных, командир бригады поставил перед бойцами задачу на отступление, а командиры батальонов — на оставление убитых и раненых, называя их 2-6-6 и 2-6-0.

10 марта сообщалось, что российские военные точным ударом уничтожили группу бойцов ВСУ в районе участка Сватово — Кременная. По информации РВ, разведчики группировки «Отважные» выявили в лесу точку ротации украинских подразделений. Их координаты были переданы артиллеристам.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником
Бесплодие вылечили с помощью снижения уровня холестерина
Российские истребители уничтожили в воздушном бою в ЛНР украинский МиГ-29
Российские войска уничтожили украинские «Грады» на херсонском направлении
Минобороны назвало суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях
Минобороны заявило об уничтожении почти 300 бойцов ВСУ на одном направлении
Менеджер пристыдила россиянку за шорты на собеседовании и вызвала споры в сети
Тренер посоветовал простые упражнения для офисных работников
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на взносы в бюджет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.