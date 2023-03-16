Российские военные заставили десантников 25-й бригады ВСУ покинуть позиции

РВ: десантники 25-й бригады ВСУ бежали с позиций после атаки «Отважных», бросив раненых

Российские военные из группировки «Отважные» заставили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть позиции на краснолиманском направлении, сообщает «Русская весна» (РВ).

Уточняется, что штурмовые подразделения российской группировки «Центр» ударили по опорным пунктам двух батальонов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады противника.

Согласно опубликованной видеозаписи, на которой слышны переговоры украинских военных, командир бригады поставил перед бойцами задачу на отступление, а командиры батальонов — на оставление убитых и раненых, называя их 2-6-6 и 2-6-0.

10 марта сообщалось, что российские военные точным ударом уничтожили группу бойцов ВСУ в районе участка Сватово — Кременная. По информации РВ, разведчики группировки «Отважные» выявили в лесу точку ротации украинских подразделений. Их координаты были переданы артиллеристам.