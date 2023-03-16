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10:33, 16 марта 2023Интернет и СМИ

Девушка в шутку рассказала мужу о съемках для OnlyFans и удивилась его реакции

Блогерша YouTube в шутку сказала мужу, что снимается для OnlyFans, а он попросил спорткар

Кадр: SamAndMonica / YouTube

Блогерша Моника Гартнер разыграла своего мужа Сэма Паттерсона, рассказав ему, что завела аккаунт на платформе OnlyFans, специализирующейся на эротическом контенте. Видео пранка опубликовано на YouTube-канале супругов Sam and Monica («Сэм и Моника»).

В начале видео девушка предупредила зрителей, что решила подшутить над мужем и установила в комнате скрытую камеру. Еще одну камеру она поставила напротив кровати и стала ожидать возвращения супруга с прогулки, расположившись перед устройством в нижнем белье.

Когда Паттерсон вошел в комнату, он подумал, что жена оделась так для него. Затем супруга сообщила ему, что три недели назад завела аккаунт на OnlyFans. Мужчина очень удивился, а затем спросил, сколько она зарабатывает на платформе. Гартнер сказала, что подписка на ее аккаунт стоит 2,99 доллара (около 230 рублей) в месяц, а всего ее оформили 200 тысяч пользователей. Подсчитав, что ее заработок в месяц составит около 600 тысяч долларов (около 45,5 миллиона рублей), мужчина попросил купить ему спортикар.

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Кроме того, он спросил, показывала ли она подписчикам OnlyFans что-то неподобающее. «Нет, только мои наряды, пикантные наряды», — ответила Гартнер и добавила, что не планирует показывать интимные части тела. После этого ее супруг воскликнул, что никогда в жизни больше не будет работать.

Затем блогерша предложила мужу сниматься для OnlyFans вместе, на это он возразил, что не имеет такого красивого тела, как у нее. Затем девушка наконец показала мужу скрытую камеру и призналась, что пошутила.

«Я помню, месяц назад искал, есть ли у них OnlyFans. И сейчас это происходит», — написал один из подписчиков YouTube-канала пары, а другой пошутил: «У нас на глазах Сэм прошел через отрицание и принятие, а потом добрался до торга».

Ранее сексолог дала несколько советов по созданию интимных селфи. Она рекомендовала использовать естественный свет, попробовать разные ракурсы и не забывать об этике и безопасности.

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Оксана Петина
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