США заявили о готовности продолжить разведывательные миссии над Черным морем

Кирби заявил, что США продолжал разведмиссии над Черным морем для поддержки Украины

США продолжат вести разведывательные миссии в небе над Черным морем, несмотря на инцидент с упавшим беспилотником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, разведка будет вестись не только ради американских интересов национальной безопасности в регионе, но и в поддержку Украины «и ее способности защищаться».

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.