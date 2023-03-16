Россиянин предстанет перед судом за убийство своего ребенка и покушение на жену

В Тюмени мужчина предстанет перед судом за убийство своего ребенка и покушение на жену

В Тюмени 42-летний местный житель предстанет перед судом за убийство своего ребенка и покушение на жену. Об этом в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ночью 21 октября 2022 года россиянин в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой, после чего избил ее и нанес повреждения четырехмесячной дочери. Свидетелю произошедшего фигурант угрожал расправой. 29-летнюю мать с ребенком госпитализировали, однако в больнице младенец скончался от полученных травм.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью»), части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), а также по части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 44-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве пенсионерки.