В Северной Осетии высадят более 34 тысяч молодых деревьев

В Северной Осетии высадят десятки тысяч молодых деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на Минприроды республики.

«В 2023 году на территории республики планируется высадить 34 тысячи саженцев разных пород — дуба красного, ореха грецкого, клена и ясеня обыкновенного на площади 40,7 гектара», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что первые посадки пройдут в Северной Осетии 7 апреля. В этот день планируется высадить 2,2 тысячи дубов на площади 2,5 гектара. Отмечается, что участниками акции станут волонтеры, студенты, школьники и сотрудники различных ведомств.

В ноябре прошлого года в Кабардино-Балкарии высадили пять тысяч молодых саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».