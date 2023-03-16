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11:37, 16 марта 2023Силовые структуры

Неизвестные избили сбитого иномаркой российского военного

В Балашихе неизвестные избили лейтенанта после того, как сбили его иномаркой

Фото: Telegram-канал 112

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия в городе Балашихе. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, иномарка сбила лейтенанта в районе Керамической улицы, однако, вместо того чтобы помочь пострадавшему, водитель и неизвестные пассажиры избили российского военного, после чего покинули место происшествия.

Пострадавший сам вызвал полицию и скорую помощь. Силовики установили владельца иномарки, сейчас выясняется, находился ли он за рулем машины в момент случившегося и кем являются соучастники избиения.

Пострадавший военный находится дома, где проходит курс лечения.

22 февраля сообщалось, что водитель иномарки насмерть сбил двух детей в городе Королеве Московской области.

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Владимир Седов
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