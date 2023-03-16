Неизвестные избили сбитого иномаркой российского военного
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия в городе Балашихе. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, иномарка сбила лейтенанта в районе Керамической улицы, однако, вместо того чтобы помочь пострадавшему, водитель и неизвестные пассажиры избили российского военного, после чего покинули место происшествия.
Пострадавший сам вызвал полицию и скорую помощь. Силовики установили владельца иномарки, сейчас выясняется, находился ли он за рулем машины в момент случившегося и кем являются соучастники избиения.
Пострадавший военный находится дома, где проходит курс лечения.
22 февраля сообщалось, что водитель иномарки насмерть сбил двух детей в городе Королеве Московской области.