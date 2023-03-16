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16:18, 16 марта 2023Россия

В российском регионе отчитались о завершении призыва на военные сборы

Андрей Сурков сообщил о завершении призыва на военные сборы в Пензенской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Призыв на военные сборы в Пензенской области удалось завершить. Об этом сообщил в ходе брифинга военный комиссар региона Андрей Сурков, передает ТАСС.

Он заверил, что повестки, полученные жителями российского региона 16 марта, будут аннулированы. В то же время Сурков подчеркнул, что жители Пензенской области продолжат получать повестки для сверки данных.

«Все, кому пришли повестки, находятся на сборах в количестве более 140 человек. <...> Всех, кого необходимо было призвать на сборы, мы призвали», — отметил военком.

До этого в Пензенской области стартовали недельные сборы по подготовке по военно-учетным специальностям. Также на базе регионального филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева начались месячные сборы с офицерским составом.

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Анна Щербакова
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