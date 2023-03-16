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23:20, 16 марта 2023Мир

В США назвали незаконными авиаограничения России над Черным морем

Представитель Белого дома Кирби назвал незаконными авиаограничения России над Черным морем
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Leah Millis / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США выступают против авиационных ограничений, введенных Россией над Черным морем. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби назвал незаконными авиаограничения России над Черным морем и подчеркнул, что США не намерены их соблюдать. «Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — отметил он.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжит полеты в этом районе.

14 марта западные СМИ опубликовали данные о столкновении американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. Вашингтон отказался извиняться за этот инцидент.

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Марина Совина
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