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09:37, 16 марта 2023Ценности

Седокова без макияжа показала фигуру в купальнике

Певица Анна Седокова без макияжа показала фигуру в раздельном купальнике

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала внешность без макияжа на фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя певица поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в зеркале, демонстрируя на камеру подтянутую фигуру в раздельном купальнике черного цвета. При этом на размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а волосы небрежно уложены набок.

Ранее Анна Седокова рассказала, что в сеть выложили ее неудачное фото четырехмесячной давности, осудив фигуру. Певица решила прокомментировать ситуацию в Telegram, отметив, что действительно борется с лишним весом. «Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка, когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик», — посетовала она.

Позже, после ответа на критику внешности, поп-исполнительница опубликовала в соцсетях фото, на котором она позировала в откровенном бикини на завязках бренда американской телезвезды Ким Кардашьян SKIMS.

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Карина Черных
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