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20:39, 16 марта 2023Силовые структуры

Троих мигрантов из Средней Азии задержали за избиение владельца точек с шаурмой

В Воронеже троих мигрантов из Средней Азии задержали за избиение владельца точек с шаурмой

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

В Воронеже полицейские задержали троих мигрантов из Средней Азии за нападение на 47-летнего владельца сети точек с шаурмой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

В конце февраля в полицию обратился предприниматель. Он рассказал, что его избили неизвестные с бейсбольными битами в тот момент, когда он собирался выехать на работу. Также они забрали у него деньги. На место прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили соседей.

Преступление было раскрыто в течение нескольких дней. Выяснилось, что фигуранты — иностранцы, которые работали в точках с шаурмой. В какой-то момент бизнесмен перестал выплачивать им зарплату и уволил. Молодые люди пытались уговорить бывшего начальника рассчитаться с ними, однако тот отказался.

В отношении приезжих возбудили дело о разбое. Им грозит до 10 лет колонии. Решается вопрос об аресте.

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Елизавета Новикова
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