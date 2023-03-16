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05:32, 16 марта 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Марьинки

Бигма: российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Марьинки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» российских войск уничтожили огневые позиции украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика» и склад боеприпасов в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Кроме того, на Авдеевском направлении бойцы первого армейского корпуса при помощи разведывательных средств и тепловизоров выявили временное место дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты передали на командный пункт, после чего цель уничтожили вертолеты армейской авиации, заявил глава пресс-центра группировки.

Ранее российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ в районе населенного пункта Антоновка под Херсоном.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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