Дом в российском городе затопило из-за растаявшего снега

Жилой дом в Санкт-Петербурге затопило из-за растаявшего снега

Жилой дом на улице Корнея Чуковского в Санкт-Петербурге затопило из-за растаявшего снега. Через крышу вода попала на пять верхних этажей 19-этажного здания, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жидкость стала проникать в дом с начала февраля. Жильцы самостоятельно убирают накопившуюся в коридорах воду с помощью ведер и тряпок, влага также попала в некоторые квартиры. Пострадавшие обращались в управляющую компанию «СКВ СПб», однако ситуация не исправилась.

Сотрудники УК в российском городе заявили, что пытаются решить проблему. Была установлена гидропломба, затем ее размер увеличили. Этих мер оказалось недостаточно, поэтому компания направила заявку на ремонт кровли в соответствующую организацию. Пока ожидается решение по вопросу, коммунальщики провели герметизацию трубы в здании.

В феврале жильцы московского дома остались без электричества из-за прорыва труб. Многоквартирное здание на улице Молостовых затопило, после чего электричество отключили. По словам очевидцев, в одной из квартир сильно провис натяжной потолок, а из щитков и труб начала просачиваться горячая вода.