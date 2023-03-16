Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:52, 16 марта 2023Среда обитания

Дом в российском городе затопило из-за растаявшего снега

Жилой дом в Санкт-Петербурге затопило из-за растаявшего снега

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Жилой дом на улице Корнея Чуковского в Санкт-Петербурге затопило из-за растаявшего снега. Через крышу вода попала на пять верхних этажей 19-этажного здания, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жидкость стала проникать в дом с начала февраля. Жильцы самостоятельно убирают накопившуюся в коридорах воду с помощью ведер и тряпок, влага также попала в некоторые квартиры. Пострадавшие обращались в управляющую компанию «СКВ СПб», однако ситуация не исправилась.

Сотрудники УК в российском городе заявили, что пытаются решить проблему. Была установлена гидропломба, затем ее размер увеличили. Этих мер оказалось недостаточно, поэтому компания направила заявку на ремонт кровли в соответствующую организацию. Пока ожидается решение по вопросу, коммунальщики провели герметизацию трубы в здании.

В феврале жильцы московского дома остались без электричества из-за прорыва труб. Многоквартирное здание на улице Молостовых затопило, после чего электричество отключили. По словам очевидцев, в одной из квартир сильно провис натяжной потолок, а из щитков и труб начала просачиваться горячая вода.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Wildberries начал блокировать бастующие пункты выдачи заказов
Российский снайпер рассказал о ликвидации польской наемницы в дуэли
Кулеба обсудил территориальную целостность Украины с главой МИД КНР
Российский школьник случайно воткнул нож другу в плечо на пижамной вечеринке
В СБУ раскрыли несколько схем уклонения от мобилизации
Найденному в Москве львенку потребовалось лечение
Самая высокая россиянка назвала способ комфортно летать с ростом выше среднего
Распространенный сахарозаменитель заподозрили в угнетении иммунитета
Дания отказала России в участии в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Звезда «Дома-2» высказалась о промедлении с переездом в новую квартиру в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.