Россиян предупредили о резком скачке цен на отдых в отелях Сочи

TourDom: в отелях Сочи на майские праздники тарифы возросли в два-три раза

Эксперты туротрасли предупредили россиян о резком скачке цен на отдых в отелях Сочи на майские праздники. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, наиболее заметное повышение стоимости проживания зафиксировано в популярных гостиницах курорта. Например, в четырехзвездочном Bridge Resort в первую майскую неделю тарифы возросли в два-три раза — стандартный номер в первой половине месяца можно забронировать по цене от 56 тысяч рублей за восемь дней, в последнюю неделю месяца — от 77 тысяч. На праздники аналогичный номер обойдется уже в 149,6 тысячи рублей. В стоимость включен завтрак, посещение комплекса бассейнов и wellness-клуба, анимационная программа, а также охраняемая парковка.

В четырехзвездочном парк-отеле «Богатырь» номера на конец апреля доступы от 86 тысяч рублей, на праздничные дни цены возрастают до 120 тысяч. В сумму входит питание по системе «полупансион», посещение тематического «Сочи Парка» и подогреваемого бассейна.

При этом отмечается, что в более бюджетных отелях курорта на длинные майские выходные уже заканчиваются свободные номера. Так, в гостинице категории три звезды «Бархатные сезоны» уже нет в наличии стандартов эконом. С 21 по 28 апреля такой вариант можно было найти за 33 тысячи рублей, в начале мая самое экономичное размещение — от 41 тысячи рублей на двоих.

Ранее стало известно, что самыми дешевыми направлениями России для отдыха на майские праздники названы курорты Кавказских Минеральных Вод. Стоимость путевок на три ночи с 6 мая в Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск стартует от 48 тысяч рублей для семьи из трех человек.