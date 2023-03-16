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14:31, 16 марта 2023Силовые структуры

Полковника МВД приговорили к пожизненному сроку за теракты в Москве в 2010 году

Бывшего главу ОМВД Кизляра приговорили к пожизненному сроку за теракты в метро Москвы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику Гази Исаеву за причастность к деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), боевики которого совершили теракты в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Суд назначил Исаеву пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Кроме того, его лишили звания полковник полиции и взыскали 17 миллионов рублей по иску о возмещении ущерба в пользу московского метрополитена как претерпевший стороны.

По версии следствия, полковник состоял в террористическом сообществе под руководством Магомедали Вагабова и в вооруженной банде Абаса Рамазанова. Он помог боевикам в 2010 году совершить два теракта в московском метро, где погиб 41 человек.

Из материалов дела следует, что начальник кизлярского отдела полиции с 2009 года прикрывал деятельность бандитского подполья. В марте 2010 года, считает следствие, Исаев на своем автомобиле привез террористку-смертницу на автостанцию Кизляра, которая под одеждой прятала самодельную бомбу. Там она встретилась с сообщницей, также собиравшейся устроить самоподрыв, и вместе они на автобусе доехали до Москвы. Их сопровождали члены банды.

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29 марта 2010 года террористки подорвали себя на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», унеся с собой жизнь 41 человека. Через два дня смертники совершили двойной теракт в Кизляре — был подорван заминированный автомобиль «Нива» у здания районного ОВД, вторая бомба сработала в толпе силовиков, собравшихся на месте первого теракта. Тогда погибли 12 человек.

Основная часть бандитов была уничтожена, соучастников терактов Пахрудина Ахмедова и Магомеда Нурова приговорили к пожизненному заключению. Они дали показания на полковника Исаева.

Адвокат обвиняемого Эльдар Хастинов изложил версию своего подзащитного. Полицейский вел борьбу с боевиками, в частности, он поймал Ахмедова, и тот в отместку оговорил его. Следствие отказало защите в проведении очных ставок между Исаевым и осужденными боевиками.

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Екатерина Власова
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