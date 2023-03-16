«Ъ»: в сети «Связной» сменилось руководство, президентом назначен Андрей Тарабурин

В сети «Связной» сменилось руководство — на место президента Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, пришел бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На место исполнительного директора сети назначена Дагмара Иванова, которая ранее была управляющим директором «М.Видео-Эльдорадо». Отмечается, что новое руководство должно сменить стратегию ритейлера.

4 марта Московский арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве сети «Связной». Уточняется, что заявление о банкротстве ретейлера «Связной» подал мордовский предприниматель Петр Колотилин. «Связной» снимал помещение бизнесмена под торговую точку, но задолжал арендную плату.