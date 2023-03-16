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17:31, 16 марта 2023Путешествия

Сотни пассажиров застряли в азиатском аэропорту из-за компьютерного сбоя

SCMP: сотни пассажиров застряли в аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя

Фото: Lam Yik / Reuters

Сотни пассажиров застряли в Международном аэропорту Гонконга из-за сбоев в компьютерной системе. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, инцидент произошел в азиатской авиагавани в четверг, 16 марта, в 05:00 по местному времени (00.00 по мск). Отмечается, что нескольким рядам стоек регистрации пришлось прекратить работу.

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В основном сбой затронул работу флагманского гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific Airways. По меньшей мере 50 рейсов перевозчика были задержаны.

Ранее в феврале сообщалось, что в работе IT-системы авиакомпании Lufthansa произошел масштабный сбой, что привело к массовым задержкам и отменам полетов по всему миру. Произошедшее затронуло все рейсы европейского перевозчика.

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Фариза Бацазова
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