Товарооборот России и Японии в феврале снизился вдвое

Товарооборот России и Японии в феврале снизился на 56,3%

Товарооборот России и Японии в феврале, по сравнению с прошлым годом, снизился почти вдвое — на 56,3 процента, до 126,4 миллиарда иен (около 953 миллионов долларов). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, экспорт сократился на 58,2 процента, до 33,8 миллиарда иен (около 255 миллионов долларов). Импорт из России сократился на 55,8 процента, до 92,6 миллиарда иен.

Отмечается, что лишь поставки медицинской продукции из Японии в Россию в феврале выросли на 3 270 процентов в физическом объеме (на 21,8 процента в стоимостном выражении). Экспорт в Россию автомобилей, грузовых транспортных средств и автобусов сократился на 26,8 процента.

Снижение наблюдается и по остальным статьям: поставки автомобильных запчастей упали на 74,4 процента, экспорт электрогенераторов — на 43,5 процентов, изделий из пластика — на 23,4 процента.

Также в феврале Япония нарастила импорт зерновых на 372 процента. Закупки в России по остальным статьям уменьшились — импорт СПГ сократился на 20 процентов, угля — на 85,6 процента, руд цветных металлов — на 75,2 процента, цветных металлов — на 44,5 процентов, медицинской продукции — на 33,3 процента, рыбы — на 22,8 процента, овощей — на 16 процентов.

Ранее сообщалось, что Япония собирается ввести запрет на поставку некоторых товаров, способных укрепить промышленную базу России.