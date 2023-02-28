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12:36, 28 февраля 2023Экономика

Япония решила помешать укреплению промышленности России

Япония введет запрет на поставку товаров, способных укрепить промышленную базу России
СюжетСанкции против России:

Фото: Toru Hanai / Reuters

Япония собирается ввести запрет на поставку некоторых товаров, способных укрепить промышленную базу России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление японского министерства экономики, торговли и промышленности.

Какие именно товары попадут под запрет, ведомство сообщит позже.

Япония не только решила помешать укреплению промышленной базы России, но и 28 февраля ввела новые санкции против 143 физических и юридических лиц из РФ. В числе попавших под санкции организаций числятся частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», Росбанк, Росстандарт, Росэлектроника, а также физический институт имени П.Н. Лебедева и ряд институтов РАН. В отношении 21 юридического лица вводится запрет на экспорт.

Ранее Япония предложила партнерам по G7 расширить антироссийские санкции на третьи страны.

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Платон Щукин
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