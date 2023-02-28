Япония решила помешать укреплению промышленности России

Япония введет запрет на поставку товаров, способных укрепить промышленную базу России

Япония собирается ввести запрет на поставку некоторых товаров, способных укрепить промышленную базу России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление японского министерства экономики, торговли и промышленности.

Какие именно товары попадут под запрет, ведомство сообщит позже.

Япония не только решила помешать укреплению промышленной базы России, но и 28 февраля ввела новые санкции против 143 физических и юридических лиц из РФ. В числе попавших под санкции организаций числятся частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», Росбанк, Росстандарт, Росэлектроника, а также физический институт имени П.Н. Лебедева и ряд институтов РАН. В отношении 21 юридического лица вводится запрет на экспорт.

Ранее Япония предложила партнерам по G7 расширить антироссийские санкции на третьи страны.