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17:05, 16 марта 2023Бывший СССР

Эстония поставит на Украину снайперское оружие

Эстония выделит Киеву военную помощь на 494,3 тысячи евро, в том числе снайперское оружие

Фото: MKFI / Wikimedia

Правительство Эстонии поддержало предложение главы Минобороны страны Ханно Певкура, которое подразумевает выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 494,3 тысячи евро, в том числе снайперского оружия и специального снаряжения. Об этом сообщает пресс-служба эстонского оборонного ведомства.

«Наше сегодняшнее решение направить на этот раз пакет помощи, как продолжение предыдущего, именно на оборудование спецназа и снайперов», — заявил Певкур. Уточняется, что в новый пакет помощи входят снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры.

Кроме того, Эстония поставит Украине медицинское оборудование. Согласно заявлению Минобороны, эстонская сторона уже предоставила Киеву военную помощь на сумму около 400 миллионов евро, что составляет более одного процента ВВП страны.

В январе стало известно о планах Эстонии поставить на Украину все гаубицы калибра 155 миллиметров. Генеральный штаб украинских Вооруженных сил сообщил, что Таллин продолжит предоставлять базовую и специализированную подготовку военным республики. Как отмечается, Киев должен был получить гаубицы калибра 155 миллиметров FH-70 и 122-миллимитровые D-30, тысячи артиллерийских снарядов, а также сотни противотанковых гранатометов М2 Carl-Gustaf с боеприпасами.

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Кристина Есикова
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