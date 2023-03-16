Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:15, 16 марта 2023Экономика

Европа и США вступили в борьбу за нефтяные танкеры

Bloomberg: США зафрахтовали супертанкеры из-за российской нефти

Фото: Tatiana Meel / Reuters

США планируют экспортировать в Европу рекордное количество сырой нефти в марте и вынуждены использовать для этого более крупные танкеры, поскольку суда среднего размера в настоящее время в дефиците из-за перевозки российской нефти в Азию. Об этом сообщает Bloomberg.

В общей сложности 11 супертанкеров класса VLCC (Very Large Crude Carriers — крупнотоннажные танкеры — прим. «Ленты.ру») и 16 судов Suezmax среднего размера должны прибыть в Европу из США в этом месяце. На них сейчас приходится около 60 процентов сырой нефти, провозимой по данному маршруту, по сравнению с 37 проценами год назад. Супертанкеры могут принимать на борт около двух миллионов баррелей нефти, в то время как Suezmax — около одного миллиона.

Материалы по теме:
Токсичное окружение. Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
Токсичное окружение.Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
2 февраля 2023
Новый нефтяной механизм. Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
Новый нефтяной механизм.Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
13 декабря 2022

Обычно для рейсов через Атлантику используются танкеры с меньшей грузоподъемностью — Aframaxes (около 700 тысяч баррелей). Одна из причин заключается в том, что в Европе всего несколько портов способны принять супертанкеры. Однако теперь Aframaxes в дефиците, поскольку трейдеры все чаще фрахтуют их для перевозки российской нефти в Азию. Крупные импортеры, такие как Китай и Индия, наращивают объемы поставок, поскольку западные покупатели отказались от грузов из-за санкций в отношении Москвы.

По словам аналитиков Kpler, в результате нанимать супертанкеры становится дешевле. Стоимость за перевозку составляет около 2,7 доллара за баррель против 8,5 доллара за баррель для Aframax по тому же маршруту.

Ранее CNN сообщал о появлении флота «таинственных танкеров», готовых помогать экспортировать российскую нефть. Эксперты говорят, что размер такого флота — примерно 600 судов, что составляет около 10 процентов от всех крупных танкеров в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
ФСБ раскрыла причину взрыва на территории погрануправления в Ростове-на-Дону
ЕС приготовился усилить давление на семьи российских бизнесменов
Linkin Park отказались выступать с голограммой Честера Беннингтона
Россияне обогнали иностранцев по турпотоку на любимый курорт богачей
Стоимость российской нефти на бирже опустилась ниже 40 долларов за баррель
На Украине оборону Артемовска связали с подготовкой к контрнаступлению
В российском регионе отчитались о завершении призыва на военные сборы
Умерла южноафриканская джазовая певица Глория Босман
Путин объяснил ошибку в определении недружественных для России стран
Европа и США вступили в борьбу за нефтяные танкеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.