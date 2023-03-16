Европа и США вступили в борьбу за нефтяные танкеры

Bloomberg: США зафрахтовали супертанкеры из-за российской нефти

США планируют экспортировать в Европу рекордное количество сырой нефти в марте и вынуждены использовать для этого более крупные танкеры, поскольку суда среднего размера в настоящее время в дефиците из-за перевозки российской нефти в Азию. Об этом сообщает Bloomberg.

В общей сложности 11 супертанкеров класса VLCC (Very Large Crude Carriers — крупнотоннажные танкеры — прим. «Ленты.ру») и 16 судов Suezmax среднего размера должны прибыть в Европу из США в этом месяце. На них сейчас приходится около 60 процентов сырой нефти, провозимой по данному маршруту, по сравнению с 37 проценами год назад. Супертанкеры могут принимать на борт около двух миллионов баррелей нефти, в то время как Suezmax — около одного миллиона.

Обычно для рейсов через Атлантику используются танкеры с меньшей грузоподъемностью — Aframaxes (около 700 тысяч баррелей). Одна из причин заключается в том, что в Европе всего несколько портов способны принять супертанкеры. Однако теперь Aframaxes в дефиците, поскольку трейдеры все чаще фрахтуют их для перевозки российской нефти в Азию. Крупные импортеры, такие как Китай и Индия, наращивают объемы поставок, поскольку западные покупатели отказались от грузов из-за санкций в отношении Москвы.

По словам аналитиков Kpler, в результате нанимать супертанкеры становится дешевле. Стоимость за перевозку составляет около 2,7 доллара за баррель против 8,5 доллара за баррель для Aframax по тому же маршруту.

Ранее CNN сообщал о появлении флота «таинственных танкеров», готовых помогать экспортировать российскую нефть. Эксперты говорят, что размер такого флота — примерно 600 судов, что составляет около 10 процентов от всех крупных танкеров в мире.