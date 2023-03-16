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19:20, 16 марта 2023Путешествия

Популярная телеведущая снялась обнаженной в отпуске на Бали

Экс-участница «Дома 2» Алена Водонаева снялась топлес на Бали

Фото: @alenavodonaeva

Популярная телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева снялась топлес в бассейне на Бали. Серией фотографий с обнаженным телом она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя звезда «Дома 2» опубликовала откровенные кадры из отпуска, который она проводит на роскошной вилле: экс-участница реалити-шоу стоит в бассейне без верхней части купальника. Снимки сделаны в темное время суток со вспышкой. «Твоя любовь — на самом деле вода», — подписала фотографии Водонаева.

Подписчики восхитились внешним видом телеведущей в комментариях под публикацией. «Бассейн закипает», «Уникальная», «Очень крутая», «Бесподобная красавица», «Как можно быть такой нереальной?», «Богиня», «Самая сексуальная женщина на планете» — написали многочисленные фанаты.

В январе Водонаева раскрыла правду о пластических операциях. Знаменитость призналась, что в 2017 году перенесла одно хирургическое вмешательство — уменьшение груди после родов. Операция обошлась ей в один миллион рублей.

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Марк Успенский
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Популярная телеведущая снялась обнаженной в отпуске на Бали
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