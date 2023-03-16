Совет от жуткого голоса в голове сделал женщину богатой

The Sun: пугающий голос в голове помог женщине разбогатеть

Жительница американского штата Северная Каролина сорвала джекпот в лотерею после того, как жуткий голос в голове попросил ее купить билет. Об этом сообщает The Sun.

Венди Хестер заявила, что услышала в своей голове пугающий голос, когда делала покупки в магазине. Он посоветовал ей сыграть в лотерею. Женщина решила прислушаться к нему и купила билет моментальной лотереи за десять долларов (752 рубля).

Дома она стерла защитный слой и увидела, что выиграла миллион долларов (75,2 миллиона рублей). Американка сразу позвонила мужу и сообщила радостную новость, что они стали богатыми.

Женщина забрала приз в штаб-квартире лотереи в городе Роли. Хестер предпочла сразу получить всю сумму выигрыша, которая после всех вычетов и уплаты налогов составила 427,5 тысячи долларов (32,1 миллиона рублей). Она считает, что ее выигрыш был предназначен ей свыше.

Американка планирует купить новый дом и выплатить кредит за машину.

Ранее сообщалось, что житель американского города Берлинготн, штат Северная Каролина приобрел лотерейный билет и сорвал джекпот благодаря интуиции. Мужчина предпочел забрать выигрыш целиком, но с большим налоговым бременем, а не по частям.

