Сенатор Матвиенко призвала использовать продление зерновой сделки для снятия преград

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко выступила с призывом к участникам зерновой сделки использовать те 60 дней, на которое было продлено соглашение, для того, чтобы снять все имеющиеся преграды для экспорта российского продовольствия и удобрений, сообщает РИА Новости.

Она указала на то, что большая часть вывозимого с Украины зерна направляется не в бедные государства, а в страны Евросоюза. Кроме того, не выполняется часть соглашения, предусматривающая снятие ограничений на экспорт сельхозпродукции из России.

«Мы твердо настаивали и будем настаивать, что если уж мы согласовали, подписали сделку, давайте ее выполнять в полном объеме», — заявила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что Запад продолжает распространять дезинформацию о том, что именно Москва виновата в росте мирового продовольственного кризиса. По ее словам, Россия согласилась продлить сделку с оговоркой, что за это время будут устранены все преграды для возможности России экспортировать свое продовольствие и удобрения.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна ведет переговоры, целью которых является продление зерновой сделки на 120 дней.