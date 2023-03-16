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21:04, 16 марта 2023Россия

Матвиенко призвала использовать продление зерновой сделки для снятия преград

Сенатор Матвиенко призвала использовать продление зерновой сделки для снятия преград
СюжетМинобороны:

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко выступила с призывом к участникам зерновой сделки использовать те 60 дней, на которое было продлено соглашение, для того, чтобы снять все имеющиеся преграды для экспорта российского продовольствия и удобрений, сообщает РИА Новости.

Она указала на то, что большая часть вывозимого с Украины зерна направляется не в бедные государства, а в страны Евросоюза. Кроме того, не выполняется часть соглашения, предусматривающая снятие ограничений на экспорт сельхозпродукции из России.

«Мы твердо настаивали и будем настаивать, что если уж мы согласовали, подписали сделку, давайте ее выполнять в полном объеме», — заявила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что Запад продолжает распространять дезинформацию о том, что именно Москва виновата в росте мирового продовольственного кризиса. По ее словам, Россия согласилась продлить сделку с оговоркой, что за это время будут устранены все преграды для возможности России экспортировать свое продовольствие и удобрения.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна ведет переговоры, целью которых является продление зерновой сделки на 120 дней.

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Марина Совина
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