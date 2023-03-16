Сотрудник Microsoft использовал пиратский софт для взлома Windows

BleepingComputer: сотрудник Microsoft применил пиратское ПО, чтобы активировать Windows 11

Пользователь Windows 11 рассказал, что в Microsoft ему помогли активировать копию ОС с помощью пирасткого софта. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам пользователя Twitter под ником TCNOco, он официально приобрел лицензионный ключ, чтобы активировать копию Windows 11, однако столкнулся с трудностями. Мужчина обратился в техническую поддержку Microsoft, но сотрудник компании не смог помочь ему легальными способами. В итоге специалист поддержки применил пиратский софт и активировал систему.

Потребитель ПО отметил, что сотрудник корпорации подключился к его компьютеру через специальный интерфейс, затем скачал из интернета пиратский скрипт и использовал его для активации ОС. Таким образом, представитель корпорации решил проблему через взлом.

Энтузиаст отметил, что рассказал эту историю создателям пиратского скрипта, на что те ответили, что не первый раз слышат об этом. В заключение автор заявил, что разочарован: несмотря на то, что он получил активированную Windows, мужчина также потратил 200 долларов или около 15 тысяч рублей, на лицензионный ключ.

Ранее сообщалось, что Microsoft начала раздавать новую версию ОС бесплатно среди энтузиастов. Таким образом компания предложила им оценить очередную тестовую версию Windows 11.