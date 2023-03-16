Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:57, 16 марта 2023Наука и техника

Сотрудник Microsoft использовал пиратский софт для взлома Windows

BleepingComputer: сотрудник Microsoft применил пиратское ПО, чтобы активировать Windows 11

Фото: Unsplash

Пользователь Windows 11 рассказал, что в Microsoft ему помогли активировать копию ОС с помощью пирасткого софта. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам пользователя Twitter под ником TCNOco, он официально приобрел лицензионный ключ, чтобы активировать копию Windows 11, однако столкнулся с трудностями. Мужчина обратился в техническую поддержку Microsoft, но сотрудник компании не смог помочь ему легальными способами. В итоге специалист поддержки применил пиратский софт и активировал систему.

Потребитель ПО отметил, что сотрудник корпорации подключился к его компьютеру через специальный интерфейс, затем скачал из интернета пиратский скрипт и использовал его для активации ОС. Таким образом, представитель корпорации решил проблему через взлом.

Энтузиаст отметил, что рассказал эту историю создателям пиратского скрипта, на что те ответили, что не первый раз слышат об этом. В заключение автор заявил, что разочарован: несмотря на то, что он получил активированную Windows, мужчина также потратил 200 долларов или около 15 тысяч рублей, на лицензионный ключ.

Ранее сообщалось, что Microsoft начала раздавать новую версию ОС бесплатно среди энтузиастов. Таким образом компания предложила им оценить очередную тестовую версию Windows 11.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
США выступили против перемирия на Украине
Пьяный убийца вернулся на место преступления и поговорил с полицией
ООН заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине
США пообещали поддерживать прямые контакты с Россией во избежание эскалации
Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Украине
В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США призвали союзников не зацикливаться на идее поставок Украине истребителей
В Кремле ответили на вопрос об источнике сил Путина
Полицейские ошиблись адресом и были избиты
США поприветствовали возможные переговоры Си Цзиньпина с Зеленским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.