Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:27, 16 марта 2023Бывший СССР

Зеленский оплатил услуги ЖКХ в своей квартире в Крыму на год вперед

Президент Украины Зеленский оплатил услуги ЖКХ в своей квартире в Крыму на год вперед

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2023 года оплатил услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в своей квартире в Крыму на год вперед, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на полученные сведения.

И, хотя чета Зеленских не появлялась в своей трехкомнатной квартире напротив Ливадийского дворца с 2013 года, нынешний глава Украины исправно платит за услуги ЖКХ и членские взносы.

Взносы передавались через мать украинского депутата Виталия Хомутынника, являющегося главой инвестиционного фонда Cascade Investment Fund и президентом Всеукраинской федерации гольфа. Женщина также приезжает с ревизией квартиры Зеленских.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Ливадии рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным. По его словам, сейчас антитеррористическая комиссия проверяет объекты в Крыму для составления списка по национализации имущества украинских олигархов на полуострове.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В США назвали предполагаемые сроки наступления ВСУ
В ВСУ объяснили трудность обороны Артемовска
Samsung ответила на обвинения в обмане пользователей смартфонов
В Москве суд заочно арестовал журналиста Илью Красильщика
Снайпер ВСУ ранил российского пограничника из винтовки
В Молдавии заявили о блокировании полицией автобусов с протестующими
Пляжная африканская страна ввела безвизовый режим для туристов из России
Глава DC Джеймс Ганн выступит режиссером фильма «Супермен. Наследие»
Стало известно об эмоциональном состоянии Романа Костомарова
Самец зебры едва не оторвал 72-летнему мужчине руку ради защиты самок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.