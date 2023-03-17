Аксенов пожалел «попавших под влияние навязанной идеологии» украинцев

Аксенов заявил, что ему «жаль попавших под влияние навязанной идеологии украинцев»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ему «жаль простых украинцев, которые попали под влияние навязанной идеологии». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Заявление было сделано в рамках встречи Аксенова с президентами местных школ в преддверии годовщины вхождения Крыма в состав России. Выступая перед подростками, глава региона выразил мнение, что жители Украины не способны отделить ложь от правды. «Они становятся инструментом в руках политиков и зачастую не понимают, что происходит», — сказал он.

На мероприятии Аксенов также подчеркнул, что Крым вошел в состав России благодаря поддержке президента Владимира Путина и желанию жителей полуострова.

Ранее глава региона сообщил, что Киев может устроить на полуострове провокации, приуроченные к 18 марта. По его словам, в данный момент Вооруженные силы Украины заняты сбором западной техники для наступления.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на территории полуострова референдума. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и заявили об аннексии полуострова. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.