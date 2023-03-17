Аксенов пожалел «попавших под влияние навязанной идеологии» украинцев
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ему «жаль простых украинцев, которые попали под влияние навязанной идеологии». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Заявление было сделано в рамках встречи Аксенова с президентами местных школ в преддверии годовщины вхождения Крыма в состав России. Выступая перед подростками, глава региона выразил мнение, что жители Украины не способны отделить ложь от правды. «Они становятся инструментом в руках политиков и зачастую не понимают, что происходит», — сказал он.
На мероприятии Аксенов также подчеркнул, что Крым вошел в состав России благодаря поддержке президента Владимира Путина и желанию жителей полуострова.
Ранее глава региона сообщил, что Киев может устроить на полуострове провокации, приуроченные к 18 марта. По его словам, в данный момент Вооруженные силы Украины заняты сбором западной техники для наступления.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на территории полуострова референдума. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и заявили об аннексии полуострова. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.