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14:19, 17 марта 2023Россия

Аксенов пожалел «попавших под влияние навязанной идеологии» украинцев

Аксенов заявил, что ему «жаль попавших под влияние навязанной идеологии украинцев»

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ему «жаль простых украинцев, которые попали под влияние навязанной идеологии». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Заявление было сделано в рамках встречи Аксенова с президентами местных школ в преддверии годовщины вхождения Крыма в состав России. Выступая перед подростками, глава региона выразил мнение, что жители Украины не способны отделить ложь от правды. «Они становятся инструментом в руках политиков и зачастую не понимают, что происходит», — сказал он.

На мероприятии Аксенов также подчеркнул, что Крым вошел в состав России благодаря поддержке президента Владимира Путина и желанию жителей полуострова.

Ранее глава региона сообщил, что Киев может устроить на полуострове провокации, приуроченные к 18 марта. По его словам, в данный момент Вооруженные силы Украины заняты сбором западной техники для наступления.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на территории полуострова референдума. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и заявили об аннексии полуострова. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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Константин Лысяков
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