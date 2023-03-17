Курс биткоина резко вырос

Стоимость биткоина превысила 27 тысяч долларов впервые с начала июня 2022 года

В ходе торгов в пятницу, 17 марта, курс биткоина превысил отметку в 27 тысяч долларов за монету, прибавив более семи процентов за день и более 30 процентов — за неделю. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

На пике биткоин торговался на уровне 27,02 тысячи долларов за монету. На момент написания материала котировки немного снизились, до 26,7 тысячи долларов. Самая популярная криптовалюта в мире достигла такого уровня впервые с начала июня 2022 года, когда биткоин продолжал серию падений с пика в 47 тысяч долларов.

Параллельно с биткоином растут и другие ведущие криптовалюты: курс Ethereum поднялся за прошедшие 24 часа на 4,5 процента, превысив 1,75 тысячи долларов за монету. В то же время альткоин BNB, поддерживающий экосистему Binance Chain, вырос на 4,6 процента, достигнув в верхней точке 332 долларов. Стоимость Cardano увеличилась на 4,2 процента, до 0,349 доллара за монету.

Криптовалютный рынок реагирует резким ростом на ситуацию в банковском секторе США и Европы. 10 марта стало известно о банкротстве крупнейшего банка в Кремниевой долине Silicon Valley Bank (SVB). Через несколько дней из-за системных рисков также был закрыт нью-йоркский Signature Bank. Опасения инвесторов во всем мире относительно замедления экономического роста резко выросли, и 13 марта после открытия торгов американские и европейские фондовые рынки обвалились.

На этом фоне инвесторы нашли убежище на криптовалютном рынке, а также стали массово вкладывать средства в традиционный защитный актив — золото. Финансовый эксперт Владимир Григорьев ранее заявлял, что «крах банков — это удар по традиционной финансовой сфере — это банковские инструменты, рынок ценных бумаг, драгметаллов, и, конечно, в этом случае инвесторы стремятся перевести свои капиталы в другой, альтернативный формат — в частности, в криптовалюту».