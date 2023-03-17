Плановые проверки в России решили проводить только на объектах высокого риска

Мишустин: ближайшие 8 лет плановые проверки затронут только объекты высокого риска

В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только на объектах высокого риска. Об этом за заседании кабмина рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Премьер-министр уточнил, что это делается в рамках снижения административной нагрузки. Проверки затронут только объекты, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Соответствующее постановление уже подписано, указал он. Мишустин добавил, что это происходит в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности и это позволит сохранить тренд на улучшение делового климата в стране.

Решением властей мораторий на проведение проверок бизнеса было продлено на весь 2023 год.

Осенью прошлого года представители бизнеса просили вернуть внеплановые проверки. С такой просьбой представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности обращались в Минпромторг. Они указывали, что для привлечения к ответственности нелегальных производителей товаров надзорным органам необходимо провести проверку, однако в настоящее время они не могут ее осуществить. Участники рынка вынуждены конкурировать с продавцами контрафакта.