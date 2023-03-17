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01:00, 17 марта 2023Ценности

Рита Ора показала на камеру фигуру в откровенном наряде

Певица Рита Ора показала на камеру фигуру в откровенном топе и юбке

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора показала на камеру фигуру в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instragram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который насчитывает более 16 миллионов подписчиков.

На размещенных кадрах 32-летняя звезда позировала в топе от бикини с голубыми полосками, а также юбке в тон, демонстрируя подтянутую фигуру. При этом знаменитость дополнила образ серьгами, браслетами и несколькими вариантами бус, в том числе длинными на нитках и белой моделью из бисера. Также она надела массивные солнечные очки, собрала волосы в небрежный пучок и накрасила губы коралловой помадой.

Известно, что 12 марта исполнительница вместе с супругом, режиссером Тайкой Вайтити, посетила афтепати церемонии «Оскар» — вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз. Ора выбрала для выхода в свет обнажающее плечи белое корсетное платье с пышной юбкой в пол, а ее избранник появился на публике в сшитом на заказ черном костюме.

Ранее в марте британская поп-исполнительница Рита Ора снялась в откровенном образе и поделилась результатом с поклонниками. 32-летняя знаменитость станцевала на камеру обнаженной, прикрывая оголенные части тела одним полотенцем бежевого цвета.

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Алина Гостева
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