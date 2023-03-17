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09:03, 17 марта 2023Путешествия

Пассажирка захватила пустой ряд самолета и неожиданно получила поддержку в сети

Пассажирка отказалась уступать место и поделилась в TikTok видео полета на пустом ряду

Фото: Hans Isaacson / Unsplash

Пассажирка самолета, вылетавшего из Монтаны, захватила пустой ряд и отказалась уступать место попросившейся к ней попутчице. Судя по комментариям под видео, которым она поделилась в TikTok, блогерша неожиданно получила поддержку в сети, передает Daily Mail.

Девушка разместила ролик, на котором показано, как она лежит сразу на трех креслах самолета. В описании она указала, что «никому ничего не должна» и намерена провести 15 часов полета в комфорте. Именно поэтому девушка не пустила другую пассажирку сесть рядом с ней, объяснив, что изначально ее ряд был пуст.

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В комментариях пользователи выразили согласие с путешественницей, заметив, что в первую очередь нужно ценить собственный комфорт. «Я бы никогда не отказался от своего места ради кого-то», «Я ни для кого не сдвинусь со своего места, все правильно», «Если хотите занять какое-то место, за него надо заплатить», — писали юзеры.

Ранее в ноябре стюардесса попросила пассажирку с инвалидностью уступить место на борту коту и была обругана в сети. Девушка вежливо отказала бортпроводнице, сославшись на то, что ей сложно передвигаться по салону воздушного судна.

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Зарина Дзагоева
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