Супруга Зеленского рассказала об уничтожающих беспилотники украинках

Елена Зеленская рассказала, что украинки уничтожают беспилотники банками с помидорами

Супруга президента Украины Елена Зеленская в беседе с телеканалом MSNBC рассказала, как местные жители уничтожают вражеские беспилотники.

По ее словам, одна женщина увидела дрон с балкона и сбила его банкой с помидорами. «Наверное, на такое способна только украинка», — отметила она.

Зеленская подчеркнула, что в стране много подобных вдохновляющих историй.

В ноябре 2022 года жена украинского лидера заявила, что подавляющее большинство украинцев готовы жить без света и тепла ради членства в Европейском союзе.