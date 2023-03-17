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17:59, 17 марта 2023Бывший СССР

Супруга Зеленского рассказала об уничтожающих беспилотники украинках

Елена Зеленская рассказала, что украинки уничтожают беспилотники банками с помидорами

Фото: Leonardo Benassatto / Reuters

Супруга президента Украины Елена Зеленская в беседе с телеканалом MSNBC рассказала, как местные жители уничтожают вражеские беспилотники.

По ее словам, одна женщина увидела дрон с балкона и сбила его банкой с помидорами. «Наверное, на такое способна только украинка», — отметила она.

Зеленская подчеркнула, что в стране много подобных вдохновляющих историй.

В ноябре 2022 года жена украинского лидера заявила, что подавляющее большинство украинцев готовы жить без света и тепла ради членства в Европейском союзе.

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Варвара Кошечкина
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